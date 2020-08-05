دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت عدة دول من المنطقة والعالم عن إرسال مساعدات طارئة ومستشفيات ميدانية إلى لبنان بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن سقوط 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف مصاب.

وشملت قائمة الدول التي أعلنت عن إرسال مساعدات عاجلة إلى لبنان، حتى صباح الأربعاء: المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والكويت والعراق والأردن وتركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه وجه مسؤولي حكومته إلى التواصل مع الأمم المتحدة لتقديم مساعدات إلى لبنان.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف مصاب، متوقعا ارتفاع العدد، وانتشرت صور ومقاطع فيديو للفرق الطبية وعناصر الإنقاذ وهم يحاولون إسعاف المصابين على الأرصفة بعد امتلاء المستشفيات بالضحايا.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أن الانفجار الذي وقع في المرفأ وامتدت آثاره إلى مساحة كبيرة من العاصمة بيروت، الثلاثاء، ناجم عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات.