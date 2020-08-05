الإمارات تُرسل مساعدات طبية للمتأثرين بـ"انفجار بيروت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أرسلت الإمارات مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين بانفجار بيروت، الأربعاء، شملت أدوية وإمدادات طبية في إطار التضامن مع الشعب اللبناني، وفقا لبيان حصلت CNN على نسخة منه

وجاء في البيان الصادر عن حكومة دبي: " بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أرسلت دولة الإمارات مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني، تشمل أدوية وإمدادات طبية وذلك في إطار التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في المحنة التي ألمّت به جراء الانفجارات العنيفة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء".

وأضاف البيان: "وتأتي هذه المساعدات الطبية المقدمة من دولة الامارات ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ومن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في إطار الاستجابة للتخفيف من آثار الحادث الأليم، وتعزيز جهود الكوادر الطبية على إنقاذ الجرحى، حيث تم ارسال نحو 30 طنا من الإمدادات الطبية والتي تم شحنها من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي".

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم الهاشمي إن "هذا التحرك الفوري يعكس حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف المواقف الصعبة، ومد يد العون لكل محتاج".

وأضافت الهاشمي قائلة: "إن دولة الإمارات تسعى إلى توفير مختلف أوجه الدعم الممكنة في مثل تلك المواقف، تأكيداً على التضامن مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات التي تتطلب تضافر كافة الجهود للتخفيف من آثارها، وسيتم العمل على تقييم الوضع لدراسة ما يمكن تقديمه".، حسب قولها.