دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت السفارة الأمريكية في لبنان السكان، في نطاق موقع انفجار مرفأ بيروت، إلى ارتداء الكمامات والبقاء في المنازل، بعد "تقارير عن انبعاث غازات سامة".

وقالت السفارة الأمريكية، في تنويه نشره موقعها الإلكتروني: "هناك تقارير عن انبعاث غازات سامة في خلال الانفجار، لذا يجب على جميع سكان المنطقة البقاء في منازلهم وارتداء أقنعة إن وجدت".

كما حثت السفارة الأمريكيين المتواجدين في المناطق المتضررة على الاتصال بذويهم، واتباع توجيهات السلطات المحلية.

وقُتل 78 شخصًا على الأقل وأصيب الآلاف في انفجار مرفأ بيروت، بحسب تصريحات لوزير الصحة اللبناني، حمد حسن، لوكالة رويترز.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان "بيروت مدينة منكوبة"، والحداد الوطني لمدة 3 أيام، في ضوء تداعيات الانفجار.

كما أعلن المجلس تولية سلطة عسكرية مسؤولية تأمين بيروت، فيما أوصى بتشكيل خلية لإدارة أزمة الانفجار، وإعلان حالة الطوارىء.

كان رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، وصف انفجار مرفأ بيروت بأنه "كارثة"، داعيًا إلى تقديم مساعدة دولية بلاده في "بلسمة جراحنا".

وقال دياب، في كلمة تليفزيونية، الثلاثاء، إن "بيروت ثكلى ولبنان كله منكوب"، مُتعهدًا بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار، وكشف معلومات عن المستودع الذي تسبب في الانفجار، قائلا إنه موجود منذ ٢٠١٤.