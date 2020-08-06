مصر: مقتل طيارين إثر حادث طائرة خاصة في مطار الجونة

القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، الخميس، عن مقتل طيارين اثنين في حادث لطائرة خاصة كانت تقوم برحلة تجريبية في مطار الجونة شرقي البلاد.

وقال باسم عبدالكريم المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني محمد منار، في بيان، إن طائرة تابعة لشركة Air Man Sky Sports للرياضات الجوية، من طراز "أبولو فوكس" ذات المقعدين، تعرضت لحادث على ممر الهبوط بمطار الجونة، حيث كانت تقوم برحله تجريبية.

وأضاف أن الحادث عن مصرع قائدي الطائرة وهما الطيار أكرم الحصري والطيار محمد سعيد. وتابع بالقول إن وزير الطيران المدني، أصدر قراراً بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران للتوجه لموقع الحادث للمعاينة الأولية والوقوف على أسباب الحادث.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد تناقلت خبر تلقي غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، بلاغا يفيد اصطدام طائرة خاصة بأرض مهبط مطار الجونة، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لمكان الحادث. ومنتجع الجونة، مملوك لرجل الأعمال المصري سميح ساويرس ويقع على ساحل البحر الأحمر.