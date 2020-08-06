الجيش اللبناني يحذر من استخدام الطائرات المسيرة في بيروت بأكملها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر الجيش اللبناني من استخدام الطائرات بدون طيار "درونز" في بيروت بأكملها، موضحا أنها تؤثر سلبيا على حركة الطوافات التي تعمل على إخماد الحرائق والمساعدة في أعمال الإغاثة إثر انفجار مرفأ بيروت.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن قيادته "تحذر جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من استخدام الطائرات المسيرة عن بعد في منطقة بيروت بكاملها، لما لهذه الطائرات من تأثير سلبي على حركة الطوافات التي تعمل على إخماد الحرائق والمساعدة في أعمال الإغاثة".

كما حذر الجيش اللبناني من "الغوص في التحليلات والتكهنات" بشأن انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل 135 وإصابة 5 آلاف آخرين، داعيا إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

وأفاد بيان للجيش بأن "بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تناقلت كلاماً منسوباً إلى مصدر في مخابرات الجيش يتضمن معلومات عن التفجير الذي وقع في بيروت"، وأكدت قيادة الجيش أن الكلام الذي صدر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً، دون أن تحدد ما هي تلك التصريحات.

ودعا بيان الجيش إلى "عدم الغوص في التحليلات والتكهنات وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية"، مشيرا إلى أن كل ما يتعلق بالجيش يعلن عبر بيانات تصدر عن مديرية التوجيه وتنشر في الصفحات الرسمية التابعة لها.