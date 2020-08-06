دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن يتم توزيع المساعدات التي ستقدمها بلاده إلى لبنان سيتم توزيعها من خلال منظمات غير حكومية، معلنًا، في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، أن بلاده ستعقد مؤتمرًا دوليا لجمع المساعدات للشعب اللبناني، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.

واعتبر ماكرون، في مؤتمر صحفي، أعقب لقائه بوفود لممثلي الأحزاب والقوى السياسية في لبنان، أن لبنان بحاجة إلى نظام سياسي جديد، مضيفًا أنه، خلال لقائه بممثلي الأحزاب والقوى السياسية في لبنان "لم يعط شيكًا على بياض لنظام سياسي لم يعد يحظى بثقة شعبه"، بحسب تعبيره.

وشدد إيمانويل ماكرون، على أنه طالب القوى والأحزاب السياسية في لبنان، بـ"نظام سياسي جديد في لبنان أساسه وحدة وطنية"، لافتًا إلى أنه "على القيادة السياسية في لبنان صياغة ميثاق سياسي جديد".

وأعلن الرئيس الفرنسي، أن بلاده سترسل مساعدات طبية إلى لبنان، الأسبوع المقبل، معربًا عن استعداد بلاده للمشاركة في جهود إعمار العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد ماكرون أنه سيعود إلى لبنان في سبتمبر أيلول المقبل، لمتابعة ما قدمه من اقتراحات على القادة السياسيين في البلاد، مشددًا على أنه "لن يملي على القادة السياسيين في لبنان ما عليهم فعله".

والتقى ماكرون، في وقت سابق، الخميس، بالرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان دياب، ورئيس البرلمان نبيه بري، لبحث آخر التطورات في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، وجهود بلاده مساعدة لبنان.

وزار رئيس فرنسا في زيارته المفاجئة، بعض المناطق المتضررة من الانفجار، وتعد لعدد من اللبنانيين الذين تجمعوا حوله، بأن المساعدات التي ستم تقديمها للبنان، "لن تصل إلى أيدي الفاسدين".