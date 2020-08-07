واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت الحكومة الكندية إنها على دراية بالاتهامات الموجهة لولي العهد السعودي بمحاولة قتل ومراقبة المسؤول الأمني السابق سعد الجبري، المقيم في كندا، لكنها أكدت أنه "لا يمكن التعليق على المزاعم التي لا يزال القضاء ينظرها".

وقال وزير السلامة العامة والاستعداد للطوارئ الكندي بيل بلير، في بيان، الجمعة، إنه "في حين لا يمكننا التعليق على مزاعم محددة معروضة حاليًا على المحاكم، إلا أننا على علم بالحوادث التي حاولت فيها جهات أجنبية مراقبة الكنديين وأولئك الذين يعيشون في كندا أو ترهيبهم أو تهديدهم".

وأضاف البيان أنه، "أمر غير مقبول تمامًا ولن نتسامح أبدًا مع الجهات الأجنبية التي تهدد أمن كندا القومي أو سلامة مواطنينا وسكاننا"، وتابع "يمكن للكنديين أن يكونوا على ثقة من أن وكالاتنا الأمنية لديها المهارات والموارد اللازمة للكشف عن هذه التهديدات والتحقيق فيها والرد عليها. سنتخذ دائمًا الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الكنديين وأولئك الموجودين على الأراضي الكندية، وندعو الأشخاص للإبلاغ عن أي تهديدات من هذا القبيل لسلطات إنفاذ القانون"، حسبما ورد على لسان الوزير الكندي.

وأشار بيان الحكومة الكندية، إلى قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول 2018، مؤكدًا أن كندا "لا تزال تدين قتل الصحفي السعودي، ونؤيد التحقيق في هذا القتل"، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين.

ولفت البيان إلى أن السلطات الكندية "عاقبت 17 مواطناً سعودياً على صلة بهذه الجريمة"، وأنه "ما زلنا ندعو إلى تحقيق دولي موثوق به ومستقل"، بحسب وصف الحكومة الكندية.

التعليق الكندي، جاء بعد يوم واحد من الدعوى التي أقامها سعد الجبري ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي اتهمه فيها بمحاولة قتله وإرسال فريق إلى كندا لمراقبته وقتله، بعد مطالبات بعودته على المملكة.

وتتهم السلطات السعودية سعد الجبري، بالتورط في قضايا فساد، وطالبت الشرطة الدولية الإنتربول بتحديد تحركاته على خلفية الاتهامات الموجهة له في القضية.

وزعم المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، بعد خلافه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن "فرقة اغتيال" سافرت من المملكة العربية السعودية إلى كندا "في محاولة لقتله" بعد أيام فقط من مقتل الإعلامي جمال خاشقجي "على يد أفراد من نفس المجموعة"، وفقًا لما ذكره الجبري في دعوى قضائية قدمها في محكمة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس.

واتهم الجبري، ولي العهد السعودي، في الدعوى القضائية، بـ"إرسال فريق لقتله بعد أكثر من عام على فراره من السعودية، ورفض الجهود المتكررة من قبل ولي العهد لإغرائه على العودة للمملكة".

وذكر الجبري أسماء العديد من أفراد الفريق المزعوم، في الدعوى، من بينهم اثنان من المتهمين بالوقوف وراء قتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.