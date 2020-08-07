بيروت، لبنان (CNN)-- انتشر مقطع فيديو مزيف على جميع وسائل التواصل الاجتماعي للحظة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء، بينما أكد محسن المختفي، محرر السوشيال ميديا في CNN بالعربية، الذي التقط الفيديو الأصلي أنه لم يصور أي صواريخ.

وتم التلاعب بمقاطع فيديو صورتها CNN وشهود عيان في بيروت، وعكس لقطات عمود الدخان المتصاعد في مرفأ بيروت بالأبيض والأسود (لقطات سالبة). وبالإضافة إلى ذلك، تم تركيب جسم شبيه بالصواريخ على الفيديو.

وكان محرر صفحات التواصل الاجتماعي في CNN بالعربية قد التقط الفيديو الأصلي للحظة الانفجار أثناء سيره بالقرب من المرفأ. وقال المختفي عن الفيديو المزيف الذي تم إضافة صاروخ إليه: "لدينا الفيديو الأصلي ولا يظهر ذلك. عندما يسألني الناس عنه، أخبرهم أن الفيديو المتلاعب به ليس حقيقيا". وأضاف: "أؤكد أنني لم أر أي صاروخ ولم أسمع أي طائرة أو طائرة بدون طيار فوقي".

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وانتشرت لقطات الفيديو المزيفة على جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك. ووضعت فيسبوك تحذيرا على بعض مقاطع الفيديو بأنها تحتوي على "معلومات خاطئة"، بما في ذلك تحذير على فيديو جمع أكثر من 1500 مشاركة و8400 مشاهدة رغم التحذير.

وتواصلت CNN مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق على مقاطع الفيديو التي تم التلاعب بها. وقال متحدث باسم شركة تيك توك: "بمجرد أن علمنا بهذا الفيديو، تم إزالته لانتهاكه سياستنا بشأن المحتوى المضلل". وأضاف: "قبل الإزالة، تم الإبلاغ عن الفيديو تلقائيًا من قبل نظامنا، مما يحد من مدى وصوله على منصتنا". كما أكد مدير التواصل في يوتيوب فرشاد شادلو أنه تم إزالة الفيديو أيضا لانتهاكه قواعد المنصة.

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وعندما تواصلت شبكة CNN مع الشخص الذي كان بريده الإلكتروني على مقطع الفيديو المزيف، قال إن "شخصا ما يكرهني بشدة ليضع بريدي الإلكتروني على مقطع فيديو مزيف".