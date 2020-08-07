دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمه له، الجمعة، أي صلة للحزب بانفجار بيروت، قبل أيام، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا حتى الآن، وغصابة الآلاف.

وقال نصر الله، في كلمته، إن "الاتهامات التي لا تزال تصر عليها فضائيات لبنانية وقنوات تليفزيونية عربية أخرى"، "تدفع في اتجاه الحرب الأهلية" في لبنان.

وأكد الأمين العام لحزب الله، أنه "لا توجد أي صلة بين حزب الله ومرفأ لبنان، ولا نعلم ما يدور بداخله، ولا تقع على الحزب أي مسؤولية تتعلق بإدارته وتأمينه"، بحسب وصف حسن نصر الله.

وحول المطالبات بإجراء تحقيق دولي حول الحادث، عبر حسن نصر الله عن دعمه للتحقيقات التي يجريها القضاء العسكري اللبناني، مطالبًا بسرعة إعلان الحقائق حول الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

واعتبر حسن نصر الله، أن حادث انفجار مرفأ بيروت، "مأساة كبرى، تجاوزت جميع الطوائف والمناطق في بيروت"، مشيرًا إلى أن أعضاءً بحزب الله سقطوا بين شهداء وجرحى في الحادث، لافتًا إلى أن "تعامل المسؤولين والطبقة السياسية في لبنان مع ما حدث له تأثير مصيري، لأنه سيحدد إذا بقي أمل في بناء دولة أم لا"، بحسب تعبيره.

وعبر أمين عام حزب الله عن استعداد الحزب للمشاركة في جهود إيواء المتضررين من الحادث وتوفير مساكن بديلة لهم.

كان وزير الصحة اللبناني، أعلن في حصيلة مرشحة للتصاعد، ارتفاع أعداد القتلى في الانفجار إلى 154 شخصًا، فضلًا عن إصابة الآلاف، فيما ارسلت عدة حكومات عربية وأجنبية، بالإضافة إلى منظمات أممية ودولية مساعدات غذائية وطبية للمساعد في جهود احتواء آثار الحادث وعلاج المصابين.