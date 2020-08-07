دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الجمعةـ أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقتعها مصر واليونان "انتصار على قانون الغاب"، بينما وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الاتفاقية بـ"الباطلة".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان انتصار للقانون الدولي على قانون الغاب"، مضيفا أن "النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغوّل السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية".

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، إن الاتفاقية بين مصر واليونان "باطلة" و"تنتهك الجرف القاري لتركيا وليبيا وحقوقهما"، مضيفا أن أنقرة "ستواصل بحزم الحفاظ على الحقوق الشرعية لتركيا ولشمال قبرص التركية".

واعتبر جاويش أوغلو أن اليونان وإدارة قبرص اليونانية تحاولان "تجاهل الحقوق التركية بالمنطقة عبر إبرام اتفاقات مع دول كمصر وإسرائيل"، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية.

كما أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا اعتبرت فيه أنه "لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر، وما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة إلى تركيا"، وذلك رغم توقيع تركيا وحكومة الوفاق الليبية اتفاقا مشابها لترسيم الحدود البحرية أيضا.

في الوقت نفسه، قالت وزارة خارجية حكومة الوفاق، في بيان عن اتفاقية مصر واليونان، إنه "لن يتم السماح لأي جهة كانت بالاعتداء على حقوقنا البحرية"، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أن "مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية".