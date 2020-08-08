على بعد أقل من 600 متر.. شاهد ما حصل لزوجين في بث مباشر لانفجار بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي المصري في شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أحمد منصور، جدلا واسعًا عبر الفضاء الافتراضي، بعدما ذكر أن صوامع غلال مرفأ بيروت بُنيت إبان الحقبة العثمانية.

وكتب منصور، في صفحته الرسمية عبر فيسبوك، الجمعة: "صوامع الحبوب الخرسانية هذه هي الوحيدة التي صمدت أمام قوة الانفجار، وعملت كمصدات حمت الأبراج التي خلفها، مرفأ بيروت جدده العثمانيون عام 1880".

وأضاف منصور: "كان (المرفأ) يضم معظم المبانى العثمانية الرئيسيّة، مثل مبنى البنك العثماني ومبنى البريد".

ومضى قائلا: "في سنة 1888م أنشئت الشركة العُثمانيّة لمرفأ بيروت وأرصفته ومخازنه، برأسمال قدره خمسة ملايين فرنك؟!"، حسب قوله.

وفي غضون 6 ساعات، حصد المنشور، الذي كتبه منصور، قرابة 49 ألف حركة تفاعل، وأكثر من 9 آلاف مشاركة، و7 آلاف تعليق.

وأجرى الإعلامي أحمد منصور تعديلا على منشوره بعد مرور نحو 4 ساعات على ما كتبه في البداية، مُضيفا مزيد من التواريخ والتفاصيل، وهو ما أمكن معرفته من خلال خاصية فيسبوك لمراجعة تعديلات النشر.

وتباينت التعليقات تجاه منشور منصور، ما بين إيجابية وسلبية، بينما قال البعض إن ما ذكره غير صحيح.

واستند منتقدو المنشور إلى ما سبق أن نشره موقع مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية بالجامعة اللبنانية حول أن كون صوامع الغلال قدد بُنيت بموجب اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع صوامع الغلال في مرفأ بيروت، وذلك في مطلع عام 1970.

وفي حين لم يتطرق الموقع الرسمي لمرفأ بيروت إلى تاريخ بناء صوامع الغلال، أشار إلى أنه إبان الحقبة العثمانية منحت السلطات امتياز الميناء إلى شركة عثمانية، أنهت الأعمال الإنشائية فيه في 1894. ومن بين هذه الإنشاءات سد بحري لتوسيع وتطوير الميناء، بما فيها الأحواض.

وحسب موقع مرفأ بيروت، تم منح امتياز لمدة 30 عامًا لشركة لبنانية في 13 أبريل نيسان 1960.