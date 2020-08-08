نائب أردوغان: الزيارة التركية إلى لبنان بمثابة "شيك مفتوح"

صحفية تسأل رئيس وزراء لبنان إذا كان يخشى مقابلة الناس.. شاهد كيف رد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، السبت، أن الزيارة التي أجراها إلى لبنان كانت بمثابة "شيك مفتوح" لتقديم أنواع المساعدات كافة للشعب اللبناني، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وقال أقطاي في مؤتمر صحفي له بعد الزيارة التي أجراها إلى بيروت تفقد خلالها مكان الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية الثلاثاء الماضي: "الجانب اللبناني أبلغنا بوجود حاجة ماسة لمستلزمات البناء وخاصة الزجاج، وأعربنا عن استعدادنا لتقديم الدعم اللازم في هذا الإطار"، وفقا للأناضول

وأضاف نائب الرئيس التركي قائلا: "لمسنا مكانة مميزة لتركيا وشعبها خلال زيارتنا لبنان"، وتابع قائلا إن أنقرة تقف بجانب لبنان "حتى عودة مرفأ بيروت إلى نشاطه الطبيعي".

وأكد أقطاي أن ميناء "مرسين" التركي سيكون في خدمة حتى ترميم مرفأ بيروت، وقال إن تركيا مستعدة عبر ميناء مرسين التركي القريب من لبنان لاستقبال الفعاليات التجارية اللبنانية لحين إعادة إعمار مرفأ بيروت، ومن ثم نقل السلع والبضائع بواسطة بواخر صغيرة إلى الموانئ اللبنانية الأخرى.