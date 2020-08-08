دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى المكتب الإعلامي التابع للرئاسة اللبنانية الأنباء التي تحدثت عن رفض الحكومة تسلم مساعدات الجهات العربية والدولية بعد "انفجار بيروت".

وقال المكتب الإعلامي التابع لرئاسة الجمهورية عبر صفحته على موقع تويتر: "لا صحة للأخبار عن رفض لبنان تسلم مساعدات من جهات عربية ودولية مخصصة لدعم المتضررين نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي".

وأضاف المكتب قائلا: " الجهات الرسمية المعنية مستمرة في تسلم المساعدات واحالتها الى المراجع المختصة، وذكّر مكتب الاعلام ان مثل هذه الاخبار المختلقة تعرّض مروجيها للمساءلة القانونية".

وكان قد شهد لبنان انفجارا ضخما هز العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء وأسفر عن مقتل 158 شخصا وإصابة 6000 آخرين في حصيلة غير نهائية.