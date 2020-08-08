على بعد أقل من 600 متر.. شاهد ما حصل لزوجين في بث مباشر لانفجار بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق محتجون لبنانيون مشانق افتراضية لعدد من الساسة وقادة الأحزاب بينهم الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، والرئيس، ميشال عون، وذلك خلال احتجاجات في ساحة الشهداء بالعاصمة اللبنانية، بيروت، السبت.

وعلق المتظاهرون المشانق الافتراضية للساسة بعد نزولهم إلى الشارع احتجاجا على الحكومة اللبنانية إثر الانفجار الذي هز العاصمة بيروت الثلاثاء.

ويُرجع المحتجون أهم أسباب الانفجار الذي أسفر عن مقتل 158 شخصا وإصابة 6000 آخرين، إلى الفساد المستشري والإهمال الحكومي الذي نتج عنه تخزين مواد خطرة في مرفأ بيروت لمدة 6 سنوات.

واحتشد المتظاهرون في ساحة الشهداء وفي محيط البرلمان اللبناني وقابلتهم قوى الأمن اللبنانية بالغاز المسيل للدموع.

وكان قد أكد الأمين العام لحزب الله "ألا أسلحة" لحزبه في مرفأ بيروت وقال عن ذلك: "أعلن واؤكد نفيا قاطعا مطلقا ان لا شيء لنا في المرفأ، لا مخزن سلاح ولا صاروخ ولا بندقية ولا قنبلة ولا رصاصة ولا نيترات.. على الاطلاق لا حاليا ولا في الماضي ولا في المستقبل والتحقيق غدا يثبت ذلك".

وأضاف الأمين العام لحزب الله قائلا: "بالنسبة الينا هذه حادثة لا يمكن ان تنسى ويجب ان يحاكم اي مسؤول عنها بدون اي حمايات وغير ذلك نحن امام ازمة نظام ودولة"، داعيا المسؤولين إلى اتخاذ أقصى درجات العزم والجديدة في متابعة التحقيقات وتطبيق العقوبات.