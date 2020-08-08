وزير الخارجية اللبناني لـCNN: المبنى كان خاليا عندما اقتحمه المحتجون

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير الخارجية اللبناني، شاربل وهبة، السبت، أن محتجين "احتلوا" مبنى الوزارة، وأشار إلى عدم وجود موظفين داخلها.

وأكد وهبة في تصريحات لـCNN أن المحتجين اقتحموا بالفعل مقر الوزارة واستولوا عليه مؤكدا أن المبنى كان خاليا عند "احتلاله".

ورفع المحتجون لافتات من بينها "بيروت مدينة منزوعة السلاح" و"بيروت مدينة الثورة"، وأظهر مقطع فيديو أن المقتحمين اعتبروا مبنى الوزارة مقرا لـ"الثورة".

ووصلت مجموعة من عناصر الجيش إلى موقع الوزارة وتحدث المحتجون معهم مؤكدين أنهم ليسوا ضد الجيش ويخافون على مبنى الوزارة أكثر من العاملين فيها، حسبما أظهرت لقطات تلفزيونية.

وتداول إعلاميون لبنانيون أنباء في وقت لاحق السبت، حول اقتحام عدد من المحتجين لمبنى وزارة الاقتصاد.