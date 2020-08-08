دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، لإجراء انتخابات نيابية مبكرة على خلفية التوترات التي تشهدها الساحة اللبنانية مؤخرا، وذلك في كلمة ألقاها السبت.

وأكد دياب أن المسؤولين عن التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء لن توفر لهم الحماية وسيتعرضون للمحاسبة.

ووجه رئيس الوزراء اللبناني حديثه للشعب وللأطراف السياسية قائلا: "نريد حلا وطنيا، لقد تسلمنا المهمة في وقت استثنائي، ما حدث كان نتيجة الفساد وسوء الإدارة التي قادتنا إلى هنا".

وتابع دياب قائلا إن الشعب اللبناني موجوع ولفت إلى أن التعامل مع هذه الكارثة مسؤولية كبيرة ولا يجب أن يشعر أحد أنه لوحده.

وتطرق رئيس الوزراء اللبناني إلى الأنباء التي تحدثت عن رفض المساعدات المقدمة من دخول لبنان، كما نفت الرئاسة اللبنانية صحة هذه التقارير.

وقال رئيس الوزراء اللبناني حول المساعدات إن البلاد تحتاجها بشدة ووجه الشكر لجميع من ساعدوا ودعموا لبنان في هذا الظرف.