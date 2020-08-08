أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أطلقت قوات الأمن اللبناني الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المحتجين ضد الحكومة أمام مجلس النواب اللبناني في العاصمة بيروت، السبت.

ونزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع على خلفية الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 154 شخصا وإصابات الآلاف وعن تدمير مرفأ بيروت بالكامل والمنطقة المحيطة به.

ويرى المحتجون أن الفساد والإهمال من جانب الطبقة الحاكمة تمثل السبب الرئيسي للحادثة المأساوية.

وعلق المتظاهرون مشانق افتراضية لعدد من الساسة اللبنانيين من بينهم رئيس الجمهورية، ميشال عون، في حين حمل آخرون بوسترات تُظهر الأضرار التي تسبب بها الانفجار إلى جانب جملة "هنا يجب أن تعلق المشانق".