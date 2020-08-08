في ظل المظاهرات الواسعة.. محتجون يقتحمون مقر وزارة الخارجية اللبنانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اقتحم عدد من المحتجين اللبنانيين مقر وزارة الخارجية في منطقة الأشرفية بالعاصمة اللبنانية، بيروت، السبت، في ظل احتجاجات واسعة على الحكومة بأعقاب الانفجار الضخم الذي وقع الثلاثاء.

ونقلت قناة LBC اللبنانية صورا لمحتجين اقتحموا مقر الخارجية اللبنانية ورفعوا لافتات منها كما نشرت وسائل إعلام أخرى صورا تُظهر حرق المحتجين لصورة الرئيس اللبناني، ميشال عون.

وتضرر المبنى بشدة جراء الانفجار الذي وقع الثلاثاء ومن غير المعروف بعد ما إذا كان أحد مسؤولي الخارجية في الداخل أثناء عملية الاقتحام.

وكانت قد شهدت بيروت احتجاجات واسعة السبت اعتراضا على الحكومة اللبنانية في أعصاب الانفجار.