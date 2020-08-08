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المساعدات تتدفق على لبنان بعد انفجار بيروت.. وماكرون: لن تصل لأيدي الفاسدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعم واشنطن لمساعدة لبنان في مواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت، مُلعنا اعتزامه المشاركة في مؤتمر باريس الدولي المُزمع عقده الأحد المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن ذلك جاء خلال اتصال لترامب مع الرئيس ميشال عون، الجمعة، للإعراب عن تعازيه.

وأضافت الوكالة أن الرئيس الأمريكي أشار إلى حديثه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "الذي يكن محبة كبيرة للبنان، وأنا لدي شعور قوي تجاه لبنان ونقف معكم وإلى جانبكم".

وإلى جانب إرسال ثلاث طائرات مُساعدات غذائية وطبية، قال ترامب: "لدينا فريق متخصص في الطوارئ والمساعدات، وسيكون في طريقه إلى لبنان عما قريب.. سوف نساعدكم إلى أقصى الحدود، وثقوا أن الولايات المتحدة إلى جانبكم".

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، الجمعة، تعهد واشنطن بتقديم مساعدات إلى لبنان تفوق قيمتها 17 مليون دولار أمريكي، لمواجهة تداعيات حادث الانفجار، الذي راح ضحيته 154 شخصًا وقرابة 5 آلاف مصاب.

وتوقعت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، وصول مزيد من المساعدات الإضافية إلى في المستقبل القريب، قائلة: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، نردد شعارنا: نحن في هذا معا"، حسب بيان للسفارة.