دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الإمارات تقديم مساعدات إنسانية للبنان تشمل 40 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمكملات الغذائية للأطفال، إثر "انفجار بيروت"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) السبت.

وأشارت الوكالة إلى أنه "تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و متابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من انفجار مرفأ بيروت في لبنان وصلت إلى العاصمة اللبنانية طائرة إماراتية تحمل على متنها 40 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، إضافة إلى مكملات غذائية للأطفال".

ونقلت الوكالة تصريحات للأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي، قال فيها: "أن توجيهات القيادة الرشيدة جاءت في إطار الجهود التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للحد من تداعيات الكوارث والأزمات، وتخفيف المعاناة الإنسانية حول العالم.. كما تجسد هذه التوجيهات اهتمام القيادة بتداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالأشقاء في لبنان، وتضامنها اللامحدود مع الضحايا والمصابين".

وأضاف الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي قائلا: "إن الهيئة وضعت خطة استجابة إنسانية شاملة للتعامل مع الكارثة وتداعياتها الإنسانية تتضمن عدة مراحل.. وسيتم التركيز في هذه المرحلة على المعينات و المستلزمات الطبية لتعزيز قدرة المؤسسات الصحية اللبنانية على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ومساعدتها على القيام بدورها تجاههم في هذه الظروف وفي ظل العدد الكبير من الضحايا و الجرحى لافتا إلى أن حجم الكارثة ألقى بثقله على الخدمات الطبية في لبنان لذا لابد من دعمها ومساندتها وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها"، وفقا لوام.

ولفت الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي إلى أن خطة الاستجابة خصصت جانبا كبيرا من المساعدات لتوفير احتياجات الأطفال ودعمهم صحيا ونفسيا خلال الظروف الصعبة، وتهيئة الظروف الملائمة لعلاج المصابين والمتأثرين منهم، وفقا لوام.