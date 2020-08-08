هتافات في وسط بيروت ومشانق افتراضية في الشوارع

وجها لوجه.. اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبناني في بيروت

لحظة وقوع انفجار بيروت بكاميرا لبناني كان يصور ولادة زوجته في المستشفى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت السفارة الأمريكية في بيروت إن الشعب اللبناني "عانى كثيرا"، و"يستحق قادة يستمعون إليه ويغيِرون الوضع"، تزامنا مع مظاهرات واسعة ومعارك كر وفر، السبت، بين السلطات ومحتجين على تداعيات الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة، الثلاثاء الماضي.

وترجم حساب وزارة الخارجية الأمريكية الناطق بالعربية، ما كتبته السفارة في تغريدتين، عبر حسابها في تويتر.

وقالت السفارة الأمريكية: "قد عانى الشعب اللبناني كثيرًا، فهو يستحق قادة يستمعون إليه ويغيرون الوضع من خلال الاستجابة للمطالب الشعبية من أجل الشفافية والمساءلة".

وأضافت السفارة الأمريكية: "ندعم حقهم في التظاهر السلمي، ونشجع جميع المعنيين على الامتناع عن العنف".

RT @usembassybeirut : ندعم حقهم في التظاهر السلمي ونشجع جميع المعنيين على الامتناع عن العنف.

وفي وقت سابق السبت، شارك آلاف المحتجين في مظاهرات في ساحة الشهداء\، للمطالبة بالمساءلة والتحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت، فيما علق بعضهم مجسمات على مشانق، كانت لمسؤولين بارزين.

واقتحم محتجون لبنانيون مقر وزارة الخارجية في منطقة الأشرفية بالعاصمة اللبنانية، بيروت. بجانب عدد من مؤسسات حكومية أخرى.

كان مبنى الخارجية اللبنانية قد تضرر بشدة جراء انفجار مرفأ بيروت.

ورفع متظاهرون لافتات مناهضة للنخبة الحاكمة، فيما نشرت وسائل إعلام محلية لقطات تُظهر لحظة حرق صورة الرئيس اللبناني، ميشال عون.

وفي مساء السبت، أخلى الجيش المبنى من المتظاهرين، وسط عمليات كر وفر في الشوارع المحيطة لمقر وزارة الخارجية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.