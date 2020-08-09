بعد انفجار بيروت.. دبي تستقبل لبنانيين بالورود وعبارات التضامن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى لبنانيون قادمون إلى مدينة دبي استقبالا حارا في مطار الإمارة، إذ استقبلهم موظفو الجمارك بالورود البيضاء وعبارات الترحيب وذلك بعد الانفجار الضخم الذي هز بيروت الثلاثاء، وفقا لبيان تلقت CNN نسخة منه.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث: "مبادرة جمارك دبي للترحيب بالمسافرين اللبنانيين بالزهور لدى وصولهم إلى دبي ما هي إلا تعبير واضح عن مدى الحرص على التخفيف مما تعرضوا له من ضغوطات جراء هذه الأزمة، وتجسيد لمدى الرعاية والاهتمام وروح التضامن التي يكنها مجتمع الطيران هنا، وأنا متأكد أن هذه اللفتة الطيبة وفرت قدراً من الإحساس بالراحة للمسافرين اللبنانيين وللجالية اللبنانية خلال هذه الأوقات بالغة الصعوبة".

وظهرت سيدة لبنانية وهي تبكي بينما تتلقى الورود من عناصر الجمارك، في حين التقط أحد المسافرين صورة "سيلفي" معهم وأعرب آخرون عن تقديرهم وشكرهم للإمارات على هذه الخطوة.

وكان قد أودى انفجار بيروت بحياة 158 شخصا وأُصيب 6000 آخرين وفقا لآخر أرقام نشرتها وزارة الصحة اللبنانية، وهي حصيلة ليست نهائية مع تبقي عشرات المفقودين.