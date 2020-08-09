إيران تطالب وكالة الطاقة الذرية بالتحرك تجاه "البرنامج النووي السعودي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا كاظم غريب آبادي، سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم تقرير لأعضاء الوكالة حول البرنامج النووي السعودي، الذي وصفه بـ"السري".

وزعم آبادي أن السعودية "تطور وتنفذ برنامجًا نوويًا غير شفاف للغاية". وقال: "رغم أن السعودية عضو بمعاهدة حظر الانتشار النووي ولديها اتفاقية ضمانات ثنائية شاملة سارية المفعول مع الوكالة، لكنها للأسف ما زالت ترفض قبول عمليات التفتيش من قبل الوكالة، ورغم الطلبات المتكررة من الوكالة لعدة سنوات، لكنها لم تنفذ التزاماتها بشأن السماح للقيام بعمليات التفتيش".

وأضاف أن "الإجراءات السرية للسعوديين في المجال النووي وعدم السماح للمفتشين الدوليين بالدخول إلى منشآتهم، بالإضافة إلى أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، تثير المخاوف بشأن وجود برنامج سري للأسلحة النووية في هذا البلد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وتابع بالقول إنه "ينبغي على الحكومات والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تبين للسعودية أن المجتمع الدولي لن يقبل أي انحراف عن برنامج نووي سلمي وسيتصدى لذلك"، وأكد أنه "إذا كانت السعودية تسعى للاستخدام السلمي للطاقة النووية، فعليها القبول بالالتزامات ذات الصلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل بشفافية كاملة".