لبنان.. الجيش يوقف 4 من مقتحمي الوزارات ويُعلن عن وقوع 105 إصابات في صفوفه خلال الاحتجاجات

الشرق الأوسط
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لبنان.. الجيش يوقف 4 من مقتحمي الوزارات ويُعلن عن وقوع 105 إصابات في صفوفه خلال الاحتجاجات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش اللبناني توقيف 4 أشخاص اقتحموا مباني وزارات الخارجية والطاقة والبيئة وجمعية المصارف، حسبما ذكر عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الأحد.

وقال الجيش اللبناني: "بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٨ وأثناء قيام وحدات من الجيش بعمليات حفظ الأمن وأثناء الاحتجاجات التي حصلت في منطقة بيروت، تعرّض العسكريون للرشق بالحجارة والمفرقعات الكبيرة والمولوتوف ما أدّى إلى وقوع ١٠٥ إصابات بينهم ٨ ضباط إصابة اثنين منهم بليغة".

وأضاف الجيش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تم توقيف ٤ أشخاص ممّن كانوا يقومون بأعمال شغب وتكسير وتعد على الممتلكات العامة والخاصة والدخول إلى كل من: وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، جمعية المصارف، والعبث بمحتوياتها كما أضرموا النار في مبنى قرب البرلمان وفندق Le Gray، وشاحنة وآلية بوكلين".

وكان قد اقتحم عدد من المحتجين باني وزارات عدة السبت وأعلنوا مقر الخارجية مركزا للثورة قبل أن يُخلي الجيش المبنى بعد وصول مجموعة من عناصره للتفاوض مع المقتحمين.

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