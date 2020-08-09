عشرات فرق الإنقاذ في بيروت.. لكن فرص العثور على حياة أصبحت ضئيلة

الصدمة تحولت إلى غضب.. مراسل CNN يلقي نظرة على الاشتباكات في شوارع بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش اللبناني توقيف 4 أشخاص اقتحموا مباني وزارات الخارجية والطاقة والبيئة وجمعية المصارف، حسبما ذكر عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الأحد.

وقال الجيش اللبناني: "بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٨ وأثناء قيام وحدات من الجيش بعمليات حفظ الأمن وأثناء الاحتجاجات التي حصلت في منطقة بيروت، تعرّض العسكريون للرشق بالحجارة والمفرقعات الكبيرة والمولوتوف ما أدّى إلى وقوع ١٠٥ إصابات بينهم ٨ ضباط إصابة اثنين منهم بليغة".

بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٨ وأثناء قيام وحدات من الجيش بعمليات حفظ الأمن وأثناء الاحتجاجات التي حصلت في منطقة بيروت، تعرّض العسكريون للرشق بالحجارة والمفرقعات الكبيرة والمولوتوف ما أدّى إلى وقوع ١٠٥ إصابات بينهم ٨ ضباط إصابة اثنين منهم بليغة #الجيش_اللبناني https://t.co/4pI3Lnvx0q

وأضاف الجيش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تم توقيف ٤ أشخاص ممّن كانوا يقومون بأعمال شغب وتكسير وتعد على الممتلكات العامة والخاصة والدخول إلى كل من: وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، جمعية المصارف، والعبث بمحتوياتها كما أضرموا النار في مبنى قرب البرلمان وفندق Le Gray، وشاحنة وآلية بوكلين".

تم توقيف ٤ أشخاص ممّن كانوا يقومون بأعمال شغب وتكسير وتعد على الممتلكات العامة والخاصة والدخول إلى كل من: وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، جمعية المصارف، والعبث بمحتوياتها كما أضرموا النار في مبنى قرب البرلمان وفندق Le Gray، وشاحنة وآلية بوكلين https://t.co/s7tyttcJmT

وكان قد اقتحم عدد من المحتجين باني وزارات عدة السبت وأعلنوا مقر الخارجية مركزا للثورة قبل أن يُخلي الجيش المبنى بعد وصول مجموعة من عناصره للتفاوض مع المقتحمين.