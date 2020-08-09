دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت الرئاسة اللبنانية، الأحد، أن يكون الرئيس ميشال عون قد صرح بأنه "ليس لديه مانع" في إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، مضيفة أن عون يعتبر المطالبة بتحقيق دولي في انفجار بيروت "تضييع للوقت".

وكان موقع "أساس" الإخباري اللبناني قد نقل عن مصادر لم يكشفها أن عون أبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، خلال زيارته إلى لبنان السبت، أنه ليس لديه مانع في إجراء تحقيق دولي حول انفجار المرفأ.

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون اعتبر ان المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ، الهدف منه تضييع الوقت، والقضاء يجب ان يكون سريعاً من دون تسرع للتأكيد من هو مجرم ومن هو بريء

وردت الرئاسة اللبنانية على تلك الأنباء، في بيان، قائلة إن "موقع أساس نشر معلومات مغلوطة" حول لقاء عون وأبوالغيط، وأضافت أن وسائل الإعلام تناقلت هذه المعلومات حول موقف الرئيس من تولي جهات عربية أو دولية التحقيق في الانفجار الكبير في مرفأ بيروت.

وقال مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية إنه "لا صحة مطلقا لرواية موقع أساس لأن موقف رئيس الجمهورية عبر عنه خلال الحوار مع الإعلاميين يوم الجمعة الماضي، حيث اعتبر أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ الهدف منه تضييع الحقيقة، مشددا على أنه "لا يعود للحكم أي معنى إذا طال صدوره والقضاء يجب أن يكون سريعا لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، بل يجب أن تكون فورية ومن دون تسرع ليتم التأكد من هو مجرم ومن هو بريء".