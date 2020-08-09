المساعدات تتدفق على لبنان بعد انفجار بيروت.. وماكرون: لن تصل لأيدي الفاسدين

لندن، بريطانيا (CNN) – شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن على الجميع التكاتف لمساعدة لبنان وشعبه بعد كارثة "انفجار بيروت"، وذلك في كلمته الافتتاحية لمؤتمر المانحين للبنان، الأحد.

وتحدث ماكرون للمجتمعين عبر تقنية الفيديو من بيرغانسون، جنوب فرنسا، وقال: "الهدف هو جمع مواردنا لتلبية احتياجات سكان بيروت"، على حد تعبيره.

وأكد الرئيس الفرنسي أن على السلطات اللبنانية إجراء إصلاحات، وقال عن ذلك: "تفجير الرابع من أغسطس كان بمثابة الصاعقة، حان الوقت للاستيقاظ واتخاذ الخطوات".

وتابع ماكرون قائلا: "على السلطات اللبنانية أن تبدأ بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يطالب بها الشعب اللبناني وهذا الشيء الوحيد الذي سيسمح للمجتمع الدولي بالتدخل بشكل فاعل إلى جانب لبنان لإعادة إعماره".

وأعرب الرئيس الفرنسي عن شكره لنظيره الأمريكي و15 رئيسا آخر على تحركهم لنجدة الشعب اللبناني، كما أكد أن إسرائيل عبرت عن رغبتها بالمساعدة رغم الصعوبات الجيوسياسية التي تواجهها في لبنان.