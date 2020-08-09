دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، صحة ما نُسب إليه من تصريحات بشأن المساعدات القادمة من مصر إلى بلاده، للمساعدة في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته 58 شخصًا وآلاف الجرحى.

كانت مواقع إخبارية زعمت أن الحريري صرَح بأن المساعدات الطبية الغذائية القادمة من مصر "منتهية الصلاحية".

وفي بيان لمكتبه الإعلامي، قال الحريري: "يعمد منذ فترة أحد المواقع الإلكترونية المشبوهة، إلى نشر أخبار كاذبة تتعلق بالرئيس سعد الحريري، وآخرها فبركة كلام عن المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية".

وأضاف المكتب الإعلامي للحريري أن الأخبار المنشورة في هذا الشأن "مفبركة جملة وتفصيلا"، مُعتبرًا أنها تندرج "في خانة الحملات المشبوهة" الرامية لـ"الإساءة" لعلاقات الحريري العربية والدولية.

وشكر الحريري، زعيم تيار المستقبل، القيادة المصرية لتوجيها مساعدات إلى لبنان "في أصعب الظروف، شأن سائر الدول العربية ودول الخليج العربي".