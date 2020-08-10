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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية تشكيل لجنة عليا تكون معنية بفحص ونقل المواد الخطرة في جميع المطارات بالبلاد، بعد أيام من انفجار ضخم في مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته 158 شخصًا وآلاف المصابين.

وقالت الحكومة، في بيان، الأحد، إن القرار يأتي في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الحفاظ على سلامة وأمان جميع العاملين والمترددين علي المنشآت الحيوية، التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوي وكافة المطارات.

وأوضحت الحكومة أن وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا، يقودها رئيس قطاع الأمن بالوزارة، اللواء طارق نصير.

وستكون اللجنة مسؤولة عن فحص وحصر كافة الشحنات والمخازن وحاويات التخزين بقرية البضائع وساحات التخزين التابعة لميناء القاهرة الجوي، إضافة لبقية المطارات على مستوى البلاد.

وستتخذ اللجنة إجراءات احترازية حيال المواد الخطرة والإفراج عنها فورًا أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة خارج نطاق الموانيء الجوية والتواجد السكاني، حسب بيان الحكومة المصرية.

وقال وزير الطيران المدني إن اللجنة ستجري تقييمًا شاملا لكافة الإجراءات المُطبقة داخل أماكن التخزين، لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان، وفقاً لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو - ICAO)، للتصدي لأي مخاطر قبل حدوثها.