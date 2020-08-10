لقطات لم تعرض من قبل للحظة انفجار مرفأ بيروت الصادمة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في بيان، الاثنين، إن فرنسا تدعو لبنان إلى إعطاء الأولوية لتشكيل حكومة سريعة "تثبت نفسها للشعب".

وأضاف لودريان: "علمت فرنسا باستقالة الحكومة اللبنانية. وهي تقدر بشكل كامل خطورة الوضع في لبنان وضرورة الاستجابة السريعة لتوقعات شعبها. ومن الضروري الآن أن تكون التطلعات التي عبر عنها أن يكون صوت الشعب اللبناني فيما يتعلق بالإصلاحات والحكم".

وأكد وزير الخارجية الفرنسي ضرورة "إعطاء الأولوية للتشكيل السريع لحكومة تثبت نفسها للسكان وتتمثل مهمتها في الاستجابة للتحديات الرئيسية للبلاد، ولا سيما إعادة إعمار بيروت والإصلاحات التي بدونها تتجه البلاد. نحو الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي".

وقال لودريان: "في هذه اللحظات الصعبة من تاريخها، تقف فرنسا كما فعلت دائمًا إلى جانب لبنان".

وقال المتحدث باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـCNN، إنه تحدث يوم الاثنين مع نظيره اللبناني ميشال عون.

وأشار المتحدث إلى أن ماكرون "يواصل أيضًا الحوار مع القوى السياسية اللبنانية".

وجاءت المحادثة بعد أن استضاف ماكرون والأمم المتحدة مؤتمرًا دوليًا للمانحين لحشد المساعدات لإعادة إعمار المدينة في أعقاب انفجار بيروت. ودعا ماكرون، الأحد، الجميع إلى "العمل معا لدعم لبنان وشعبه".

وجاء في بيان نُشر على موقع الرئاسة اللبنانية، أن "الرئيسان اتفقا على مواصلة التواصل لمتابعة تنفيذ اتفاقيات المؤتمر وتنسيق تعهدات الدول المشاركة. كما تطرق النقاش الى الوضع اللبناني والتطورات السياسية الاخيرة واساليب التعامل مع هذه التطورات".