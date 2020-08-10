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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- نفى الجيش اللبناني، الأحد، صحة ما جرى تداوله بشأن اكتشاف أنفاق تحت منطقة انفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته 158 شخصًا، فيما أصيب الآلاف.

وقال الجيش اللبناني، في بيان: "تداولت بعض وسائل الإعلإم ومواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يزعم وجود أنفاق تحت بقعة الانفجار في المرفأ، تتبع لأحد التنظيمات اللبنانية"، مؤكدًا نفيه "صحة هذه المزاعم".

وأوضح الجيش أن منطقة "الإهراءات (في المرفأ) تضم مبنى تحت الأرض لإدارتها، حيث يتم الوصول إلى غرفة عمليات الإهراءات عبر نفق يمتد من المدخل الشرقي للإهراءات باتجاه الغرب".

وأشار الجيش اللبناني إلى أن هناك موظفون يعملون على مدار الساعة في غرفة العمليات التي تحتوي أنظمة تشغيل المصاعد داخل الإهراءات وآلية سحب الحبوب من البواخر.

وجاء بيان الجيش بعد تناقل صور ومقاطع فيديو، مع راوية تقول إنها لأنفاق وغرف سرية تحت الأرض في مرفأ بيروت تابعة لحزب الله اللبناني.