نجم السلة اللبناني فادي الخطيب لـCNN: ما تشاهدونه في التلفاز لا يعكس الدمار الحقيقي

في "يوم الحساب".. لبنان يشهد مظاهرات غاضبة من شعب لديه القليل ليخسره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية في الحكومة اللبنانية، دميانوس قطار، استقالته من منصبه، مُعتبرًا أن "تجاذبات عبثية" أدت إلى "انسداد أفق الحلول" للأزمات في بلاده.

وقال دميانوس قطار، في بيان بعنوان "نفسي حزينة حتى الموت"، إنه استقال "أمام هول الفاجعة، وانحناء لأرواح الضحايا الأبرياء، وتضامنا مع الجرحى والمصابين وذويهم، وتحسسا بألم أهالي المفقودين، وتعاطفا مع جميع المتضررين".

وأكد وزير البيئة اللبناني المستقيل أنه "مع انسداد أفق الحلول على وقع التجاذبات العبثية، وفي ظل آليات نظام عقيم ومترهل أضاع العديد من الفرص، وتجاوبا مع قناعاتي وضميري، قررت أن أتقدم باستقالتي من الحكومة".

وختم دميانوس بيانه، قائلا: "في لحظة وحدة اللبنانيين بآلامهم أرى الأمل في قدرة شاباتنا وشبابنا على النهوض بلبنان جديد يلبي طموحاتهم وأحلامهم، باقيا دائما وأبدًا في خدمة وطني وأهلي".

وجاءت خطوة دميانوس بعد ساعات من إعلان وزيرة الإعلام، منال عبدالصمد، استقالتها من الحكومة اللبنانية.

ويوم السبت، شهدت بيروت مظاهرات واسعة النطاق، بعد أيام قليلة من انفجار مرفأ العاصمة الضخم، الذي أودى بحياة أكثر من 150 شخصًا، وأصاب آلاف الجرحى.

وفي غضون المظاهرات، اقتحم محتجون مقار عدة وزارات وهيئات حكومية، وسط عمليات كر وفر بين السلطات والمحتجين.

وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، في وقت سابق الأحد.