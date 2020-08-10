على بعد أقل من 600 متر.. شاهد ما حصل لزوجين في بث مباشر لانفجار بيروت

عشرات فرق الإنقاذ في بيروت.. لكن فرص العثور على حياة أصبحت ضئيلة

بيروت، لبنان (CNN)-- بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت، قال محافظ العاصمة اللبنانية، مروان عبود، إن العديد من الجثث التي لم يتم التعرف عليها قد تكون لعمال أجانب.

وردًا على سؤال، عبر قناة "الجديد" اللبنانية الأحد، عما إذا كان هناك بالفعل العديد من العمال الأجانب الذين ليس لديهم أي شخص للتعرف عليهم وإذا كانت الأعداد كبيرة، قال عبود: "يمكن أن يكون عددًا أكبر من الجثث التي تم التعرف عليها".

وتابع عبود: هناك صعوبة في تحديد أجزاء الجسم إذا لم يكن هناك تطابقا في الحمض النووي للعائلة.

وقال محافظ بيروت: "هناك جثث ليس لها تطابق في الحمض النووي.. لا يوجد من يضاهيها. ولهذا السبب هناك صعوبة في العمل والبحث".

وأضاف أنه عُثر "على أشلاء، لكننا لا نعرف لمن تنتمي.. يتم إرسالها إلى المختبرات، ونأمل أن تكون هناك طريقة ما للتعرف عليهم إذا كانت هناك معلومات في بنك بيانات الحمض النووي".

وأسفر الانفجار الهائل الذي هز منطقة ميناء العاصمة اللبنانية، بيروت، عن مقتل 158 شخصًا على الأقل وإصابة الآلاف.