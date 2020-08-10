دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الصليب الأحمر اللبناني، الاثنين، حصيلة المواجهات بين قوات الأمن ومحتجين، في يوم جديد من تجدد الاحتجاجات ضد الحكومة على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وقال الصليب الأحمر اللبناني، في حسابه عبر تويتر، إن "٧ جرحى تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة و٣٨ مصابًا يتم إسعافهم في مكان مظاهرة بيروت".

مظاهرة #بيروت : ٧ جرحى تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة و٣٨ مصاب يتم اسعافهم في المكان

وأظهرت لقطات مٌصورة سحب دخان قنابل الغاز المسيل للدموع تغطي مناطق في وسط العاصمة اللبنانية، على هامش اشتباكات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب.

وفي مساء الاثنين، أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، استقالة حكومته تحت ضغط غضب الشارع اللبناني، بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته 160، و6 آلاف مصاب، و20 شخصًا مفقودا حتى اللحظة، حسبما ذكرت وزارة الصحة لـCNN الإثنين.

يأتي هذا في وقت قالت رئاسة الجمهورية في لبنان إن الرئيس ميشال عون شكر دياب والوزراء وطلب منهم الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة.