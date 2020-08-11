دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، الثلاثاء، أن إحالة ملف "انفجار بيروت" للمجلس العدلي الخطوة الأولى عل طريق كشف الحقائق المتعلقة بـ"الكارثة".

وقال عون عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "بعد أسبوع على الكارثة، أجدّد عزائي للأهل المفجوعين، ووعدي لكل اللبنانيين المتألّمين أنني لن أستكين قبل تبيان كل الحقائق. وما الإحالة الى المجلس العدلي إلا الخطوة الأولى لذلك".

بعد أسبوع على الكارثة، أجدّد عزائي للأهل المفجوعين، ووعدي لكل اللبنانيين المتألّمين أنني لن أستكين قبل تبيان كل الحقائق. وما الإحالة الى المجلس العدلي إلا الخطوة الأولى لذلك.

وكان وقع الرئيس اللبناني في وقت سابق الثلاثاء على قرار إحالة الملف إلى المجلس العدلي، وذلك بعد يوم على موافقة الحكومة المستقيلة على هذا القرار بناء على طلب من وزيرة العدل المستقيلة ماري كلود نجم.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، استقالة حكومته الإثنين، وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة والعنيفة التي تشهدها شوارع لبنانية عدة اعتراضا على تعاطي الحكومة مع ملف الانفجار.