أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حصلت CNN على نسخة من مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها محكمة في العاصمة الأمريكية واشنطن، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و13 سعوديا آخرين، في الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري ضدهم واتهمهم فيها بـ"محاولة اغتياله".

وصدرت مذكرات الاستدعاء من المحكمة بخصوص الدعوى المدنية رقم "1:20-cv-02146-TJK" في 7 أغسطس/ آب الجاري، وذلك غداة تقديم محامي سعد الجبري أوراق الدعوى للمحكمة التي وجه فيها عدة اتهامات إلى ولي العهد ومستشاريه (حاليين وسابقين)، وزعم الجبري أنه تم إرسال "فرقة اغتيال" من المملكة إلى كندا "في محاولة للقضاء عليه"، في أكتوبر 2018، بعد أيام فقط من مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي "على يد أفراد من نفس المجموعة".

وطلبت CNN تعليقا من السلطات السعودية على مذكرات الاستدعاء لكن لم يصلنا رد بعد، وكانت CNN قد طلبت أيضا تعليقا حول الاتهامات والمزاعم التي جاءت في الدعوى القضائية التي رفعها سعد الجبري لكن دون رد من السلطات السعودية.

وبالإضافة إلى ولي العهد، صدرت مذكرات الاستدعاء إلى 13 سعوديا آخرين، بينهم المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني، وأحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات السابق، وبدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد ومؤسسة "مسك" الخيرية".

وجاء في نص مذكرات استدعاء الموجهة إلى ولي العهد السعودي والـ13 الآخرين أنه: "تم رفع دعوى قضائية ضدك. في غضون 21 يوما بعد إرسال هذا الاستدعاء إليك (دون احتساب اليوم الذي تلقيته فيه)... يجب أن تقدم للمدعي ردا على الشكوى المرفقة أو التماسا بموجب المادة 12 من القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية. يجب تقديم الرد أو الالتماس إلى المدعي أو محامي المدعي. إذا فشلت في الرد، فسيتم إصدار حكم غيابي ضدك للتعويضات المطلوبة في الشكوى. يجب عليك أيضا تقديم ردك أو التماسك إلى المحكمة".

صورة من مذكرة المحكمة إلى الأمير محمد بن سلمان

صورة من مذكرة المحكمة إلى سعود القحطاني

صورة من مذكرة المحكمة إلى أحمد العسيري