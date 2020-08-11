الناطق باسم حزب أردوغان: اليونان أبرمت اتفاقية "مقرصنة" مع مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتهم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي (حزب الرئيس رجب طيب أردوغان)، عمر جليك، اليونان بإبرام "اتفاقية مقرصنة" مع مصر بشان التنقيب شرقي المتوسط، ودعا الاتحاد الأوروبي لعدم السمحا لأثينا بتحويل أوروبا إلى "مسرح إغريقي"، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عنه.

وقال جليك في التصريحات التي نقلتها الأناضول: "أثينا تدعو الاتحاد الأوروبي للاجتماع من أجل دعم "سياساتها العدائية وغير القانونية"، وأضاف قائلا: "على الاتحاد الأوروبي ألا يسمح لليونان بتحويل أوروبا إلى مسرح إغريقي"، حسب قوله.

وتابع المتحدث باسم العدالة والتنمية قائلا إن بلاده وبتعليمات من أردوغان أتاحت فرصة للدبلوماسية و"فتحت قنوات للحوار عبر إظهار موقفها المسالم"، حسبما يرى.

واتهم جليك اليونان بـ"تحويل الدبلوماسية إلى "مسرح إغريقي" وتبني موقف "منافق وذو وجهين عبر عقدها اتفاقية مقرصنة مع مصر"، مؤكدا أن بلادها ستواصل أنشطتها شرقي المتوسط "وفق القانون الدولي"، وفقا لما نقلته الأناضول.

وأضاف المتحدث باسم حزب أردوغان قائلا: "الأنشطة التركية شرقي المتوسط، تتواصل ضمن حدود صلاحياتها البحرية التي تطلق عليها اسم الوطن الأزرق"، على حد قوله.