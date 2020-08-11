دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت قيادة العمليات المشتركة بالعراق صحة ما أثير حول تعرض منفذ جريشان على الحدودي مع الكويت، لـ"عمل تخريبي".

وقال اللواء تحسين الخفاجي، الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، لـCNN: "تناقلت بعض وكالات الأنباء (خبرا) عن تعرض منفذ جريشان إلى عمل تخريبي.. تنفي قيادة العمليات المشتركة هذا الخبر وتؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة".

كانت مجموعة عراقية مُسلحة، اسمها "أصحاب الكهف"، زعمت مسؤوليتها عن هجوم، الاثنين. وذكرت أنها دمرت خلاله آليات ومعدات أمريكية، إضافة إلى تخريب جزء كبير من منفذ جريشان.

وجرى تناقل فيديو، نشرته المجموعة المسلحة، منسوبة للهجوم على المنفذ، الذي تقول المجموعة إن يخضع لـ"الاحتلال الأمريكي".