دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، الثلاثاء، أن دولته مستعدة لإرسال معدات طبية إلى لبنان وعلاج جرحى "انفجار بيروت" وهاجم حزب الله وإيران معتبرا أن الثانية أخذت من الدولة اللبنانية "رهينة"، على حد تعبيره.

وقال أشكنازي خلال اجتماعه بـ12 سفيرا في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للخارجية عبر تويتر: "إن إسرائيل تستعد لنقل المعدات واستيعاب الجرحى من لبنان إذا تطلب الأمر".

وأضاف الوزير الإسرائيلي قائلا: "حزب الله يعمل في مناطق حضرية مأهولة بالسكان ويستخدم المواطنين اللبنانيين كدروع بشرية كما رأينا جميعًا في الحدث المؤسف الذي وقع الأسبوع الماضي".

وتابع أشكنازي في تصريحاته قائلا: "إن انعدام الاستقرار السياسي في لبنان يسمح لـ«حزب الله» السيطرة فعلياً على البلد بأكمله سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وكل هذا بتوكيل من إيران التي أخذت الدولة اللبنانية رهينة من خلال حزب الله"، حسب قوله.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي خلال لقاء مع 12 سفيرا لدول أعضاء في مجلس الأمن: "إن انعدام الاستقرار السياسي في لبنان يسمح لـ«حزب الله» السيطرة فعلياً على البلد بأكمله سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وكل هذا بتوكيل من إيران التي أخذت الدولة اللبنانية رهينة من خلال حزب الله".

وكان قد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر المانحين الأحد أن إسرائيل "ألمحت" إلى استعدادها لتقديم المساعدة للبناني رغم الصعوبات الجيوسياسية بالنسبة لها في هذا البلد.

وشهد لبنان انفجارا ضخما هز العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/آب الجاري ما أسفر عن مقتل 160 شخصا وإصابة 6000 آخرين في حصيلة غير نهائية.