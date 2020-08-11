بعد استقالة حكومة دياب.. كيف سيبدو مستقبل لبنان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، على ضرورة إبعاد "الأسلحة التي يخزنها حزب الله" عن المناطق المأهولة في لبنان لتجنب مأساة مماثلة لـ"انفجار بيروت".

وقال نتنياهو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تحدثت هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهنأته على دوره القيادي في الساحة اللبنانية وأعرب عن استعداد إسرائيل لتقديم مساعدات إنسانية إلى لبنان وأكدت على أنه ينبغي إرسالها كليا بشكل مباشر إلى المواطنين اللبنانيين".

تحدثت هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهنأته على دوره القيادي في الساحة اللبنانية وأعرب عن استعداد إسرائيل لتقديم مساعدات إنسانية إلى لبنان وأكدت على أنه ينبغي إرسالها كليا بشكل مباشر إلى المواطنين اللبنانيين. https://t.co/ezeIT9EHwp

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا في تغريدة لاحقة: "وقلت إنه من أجل تفادي وقوع مآس مماثلة لانفجار مرفأ بيروت يجب إبعاد المتفجرات والصواريخ التي قام حزب الله بتخزينها عن جميع المناطق المأهولة في لبنان"، على حد قوله.

وتابع نتنياهو قائلا: "هذا وأوضحت أنه لو اعتقد حزب الله أنه يستطيع حل الأزمة اللبنانية من خلال خلق أزمة مع إسرائيل فهذا سيكون بمثابة خطأ كبير"، حسب تعبيره.

وقلت إنه من أجل تفادي وقوع مآس مماثلة لانفجار مرفأ بيروت يجب إبعاد المتفجرات والصواريخ التي قام حزب الله بتخزينها عن جميع المناطق المأهولة في لبنان. هذا وأوضحت أنه لو اعتقد حزب الله أنه يستطيع حل الأزمة اللبنانية من خلال خلق أزمة مع إسرائيل فهذا سيكون بمثابة خطأ كبير.

وكان قد نتج اشتعال مخزن يحتوي على أطنان من "نيترات الأمونيوم" عن "انفجار بيروت" الذي أودى بحياة 160 شخصا وإصابة 6000 آخرين في 4 أغسطس/آب الجاري.