أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اعترفت الحكومة اللبنانية بأن الرئيس ميشال عون، كان على علم بوجود كميات من نيترات الأمونيوم في أحد المخازن بمرفأ بيروت في 20 يوليو/تموز من عام 2020، وذلك حسب بيان صادر عنها الأربعاء.

ويأتي البيان ردا على تقارير إعلامية والوثائق التي كُشف عنها مؤخرا وأكدت أن الحكومة كانت أُبلغت 10 مرات خلال السنوات الست الماضية بوجود كميات كبيرة جدا من المواد الكيميائية المتفجرة بشكل غير آمن بمرفأ بيروت في قلب العاصمة.

وأكد البيان أن عون أمر الجيش ومستشاره الأمني بإبلاغ الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في الحكومة لأخذ التدابير اللازمة، وذلك عندما تلقى التقرير حول وجود الأمونيوم.

وشددت الحكومة في بيانها على أن الرئيس مصر على أن تأخذ التحقيقات مجراها، وأشارت إلى أ، المختصين سيكشفون الحقيقة الكاملة التي تقف خلف الانفجار وملابساته والمسؤولين عنه.