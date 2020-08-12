توقف كلمة لبشار الأسد أمام مجلس الشعب بعد إصابته بـ"هبوط ضغط"

الشرق الأوسط
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توقف كلمة لبشار الأسد أمام مجلس الشعب بعد إصابته بـ"هبوط ضغط"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الرئاسة السورية، أن بشار الأسد، تعرض لهبوط ضغط "طفيف" أثناء كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب، الأربعاء.

وقالت الرئاسة السورية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إن الأسد تعرض لـ"حالة هبوط ضغط طفيفة" أدت إلى توقف الكلمة لبضع دقائق قبل أن يستأنف كلمته بشكل طبيعي.

وأشارت الرئاسة السورية إلى أنها ستبث الخطاب في تمام الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي لسوريا عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هذه الكلمة الأولى للرئيس السوري أمام مجلس الشعب بعد الانتخابات التشريعية التي أُجريت مؤخرا.

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