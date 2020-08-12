دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي لشؤون الصحة والوقاية أنه لا يمكن القول بأن هناك موجة ثانية لفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" في البلاد، لافتا إلى أن الزيادة في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية كان متوقعا.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية أجراها المستشار المصري على قناة الحدث اليوم، حيث قال: "احنا لا نستطيع أن نتكلم في مصر عن موجة ارتدادية أو موجة ثانية من المرض لسبب بسيط جدا أن الموجة الأولى لم تنتهي، يعني لما يختفي المرض أو يقل جدا جدا وبعدين يبدأ يظهر بكثافة أقول حينها أن هناك موجة ارتدادية، نحن لغاية أيام العيد كان العدد مائة وشوية وهو زاد سنة وأنا على فكرة متوقع أن هذه الزيادة تحدث لعدة أسباب وهذا حصل أيضا في أيام العيد.."

وأضاف: "نحن لدينا حركة تنقلات كبيرة في الأعياد يعني ناس كبيرة تنقلت من المدن إلى الأرياف والقرى عشان العائلات والزيارات والاحتفال بالعيد وثانيا الكثافة الشديدة جدا في السواحل، عدد كبير جدا من الأشخاص وفي حركة تنقلات ومواصلات شديدة وتجمعات حصلت.. ونحن متوقعين جدا أن في هذه الفترة ونتيجة لما حدث في فترة العيد كان متوقع الزيادة في الأعداد (الإصابات).."

وحول ما أعلنته روسيا عن لقاح لفيروس كورونا، قال تاج الدين: "نتابع مجموعة التطعيمات أو اللقاحات التي يعمل عليها في العالم كله ومنها الطعم الروسي، والسيد رئيس الجمهورية الروسية، فلاديمير بوتين، أنا شفت وهو يعلن أن هناك لقاح وهم في المرحلة الثالثة وأن هذا اللقاح أثبت فاعليته وأثبت أنه يعطي نوعا من المناعة، وطبعا روسيا متقدمة في هذه القصة.."