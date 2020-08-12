دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى البلاد، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واع).

وأكدت الخارجية العراقية أن زيارة أكار، التي كانت مقررة الخميس، جرى إلغاءها.

وأضافت الخارجية العراقية أنه سيتم استدعاء السفير التركي في بغداد لتسليمه رسالة احتجاج على هجوم تركي بطائرة مسيرة على قوات حرس الحدود شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل قائدين عسكريين عراقيين، إضافة إلى سائق كان برفقتهما.

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، الثلاثاء، أن هناك تواصلا وتشاورًا مع المسؤولين في إقليم كردستان بشأن الاعتداء التركي".

وأشار خفاجي إلى أن هنالك تفاصيل أخرى سوف يتم التشاور بها مع الإقليم لمعرفة ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الاعتداء وكيف تقوم جهة معينة باستهداف قادة عسكريين داخل الحدود العراقية".

ومن جانبه، قال الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي، يحيى رسول: لن نتسامح مع هدر الدم العراقي"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وفي يونيو حزيران الماضي، أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب- النسر" العسكرية، لضرب أهداف كردية، على رأها حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة كـ"تنظيم إرهابي".