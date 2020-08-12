توب 5: استقالة جماعية.. "انفجار بيروت" يطيح بحكومة حسان دياب في لبنان.. وارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار إلى 160 شخصا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل مسنّة لبنانية على موقف أحد كوادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يقدم مساعدات للمتضررين بأعقاب الانفجار في مرفأ بيروت.

فيديو | مسنة لبنانية متضررة من انفجار #مرفأ_بيروت لم تستطع حبس دموعها أمام إصرار فريق مركز الملك سلمان على توفير سيارة لنقل المساعدات لمنزلها #الإخبارية https://t.co/D4896Fxrsw

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته أيضا قناة الإخبارية السعودية الرسمية، عضو الكادر بمركز الملك سلمان وهو يطلب سيارة لإيصال المساعدات لمنزل المسنّة التي "لم تستطع حبس دموعها".

ويذكر أن المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشمل "سلالا غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، قد أعلن استقالة حكومته الإثنين، وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة والعنيفة التي تشهدها شوارع لبنانية عدة اعتراضا على تعاطي الحكومة مع ملف الانفجار، في الوقت الذي أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، على أن إحالة ملف "انفجار بيروت" للمجلس العدلي الخطوة الأولى عل طريق كشف الحقائق المتعلقة بـ"الكارثة".