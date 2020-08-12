المساعدات تتدفق على لبنان بعد انفجار بيروت.. وماكرون: لن تصل لأيدي الفاسدين

ماكرون يتجول بين الحشود في بيروت وسط هتافات تطالب بإسقاط النظام

ماكرون "على خطى تشرشل" في خطاب للفرنسيين مساء الاثنين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، اتصالا هاتفيا بنظيريه الروسي والإيراني وناقش معهما التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، وفقا لبيان صادر عن قصر الإليزيه الأربعاء.

وطالب الرئيس الفرنسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالانخراط بالآلية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر دعم بيروت والشعب اللبناني والذي نظمته فرنسا في 9 أغسطس/آب ، حسبما جاء في البيان.

وشدد ماكرون على أهمية عمل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على العمل معا لإرساء الاستقرار في لبنان والمنطقة، وفق ما جاء في البيان.

وعبر الرئيس الفرنسي لبوتين وروحاني عن دعمه لتشكيل حكومة من أجل إتاحة الفرصة لإعادة إعمار بيروت وإجراء الإصلاحات والاستجابة لمطالبات الشعب اللبناني.

وأكد قصر الإليزيه أن ماكرون في الاتصال مع روحاني على ضرورة امتناع الأطراف الخارجية عن التدخل في لبنان.