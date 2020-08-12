مكتب عون: شركة سيمنز الألمانية توفر الكهرباء لـ65 ألف لبناني مجانا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مكتب الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، أن شركة سيمنز الألمانية، قررت إمداد 65 ألف لبنان بالكهرباء لمدة عام مجانا.

وكان قد استقبل عون وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، في قصر بعبدا، وأكد الثاني خلال اللقاء أن الشركة الذي حضر رئيس مجلس إدارتها معه مستعدة لتوفير 80 ميجاوات كفيلة بإمداد 65 ألف لبناني بالكهرباء لمدة عام مجانا.

وتبلغ تكلفة هذه العملية 45 مليون يورو وأكد ماس أن المعدات ستصل إلى بيروت خلال الأيام القليلة الماضية لتدخل في الخدمة بالأماكن المحددة.

وكان قد شهد لبنان انفجارا ضخما في 4 أغسطس/آب الماضي أسفر عن مقتل 160 شخصا وإصابة 6000 آخرين في حصيلة غير نهائية.