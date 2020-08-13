القيادة المركزية الأمريكية: إيران استولت على سفينة في المياه الدولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت القيادة المركزية للقوات الأمريكية CENTCOM، إن قوات إيرانية استولت على سفينة تجارية تسمة "ويلا"، الأربعاء، في المياه الدولية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، في تغريدة لها على تويتر، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، أن قوات إيرانية تضمنت سفينتين ومروحة من طراز "سي كينغ"، استولت على السفينة، حيث صعدت القوات الإيرانية على متن السفينة.

ويظهر الفيديو المصحوب بالتغريدة، إحدى المروحية العسكرية تقوم بإنزال قوات على سطح إحدى السفن.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' https://t.co/455UQ5jwHT

واستولت إيران، العام الماضي 2019، على عدة ناقلات نفط في منطقة الخليج، وتتهمها الولايات المتحدة ودول أخرى بالاعتداء على ناقلات نفط في الخليج بهدف تعطيل حركة الملاحة، كما تتهم السعودية طهران بالتورط في الهجمات على منشآت النفط السعودية التابعة لشركة أرامكو.