جماعة الإخوان في مصر تنقل عن "مصادر" سبب وفاة عصام العريان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الخميس، وفاة القيادي فيها والنائب السابق لرئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، داخل سجنه.

جاء ذلك في بيان نشره حزب الحرية والعدالة المحظور في مصر والذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن العريان توفي بسبب "أزمة قلبية داخل سجن العقرب".

ونقل الحزب على لسان عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، قوله في تصريحات صحفية إن "القيادي الإخواني عصام العريان، توفي داخل محبسه، ومن المقرر البدء في إنهاء إجراءات خروج جثمانه والحصول على تصريح الدفن".

وتناقلت وسائل إعلام مصرية خبر الوفاة الذي لم يصدر إعلان رسمي به من قبل وزارة الداخلية أو الحكومة المصرية، حتى كتابة هذا التقرير.