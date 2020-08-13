حماس والجهاد: اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل طعنة في الظهر

نتنياهو عن الاتفاق مع الإمارات: بداية حقبة جديدة من السلام مع العالم العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتان أن اتفاق "تطبيع العلاقات" بين الإمارات وإسرائيل، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، هو "طعنة في الظهر" للفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم: "ندين بشدة وبكل السبل التطبيع مع إسرائيل الذي يعتبر طعنة في ظهر القضية الفلسطينية، ولن يؤدي إلا إلى تشجيعها على ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني"، على حد تعبيره.

وبدورها، وصفت حركة "الجهاد الإسلامي" الاتفاق بأنه "طعنة للشعب الفلسطيني وللقدس والمسجد الأقصى". وقال القيادي بالجهاد خضر عدنان إن "الاتفاق الإماراتي مع محتلي فلسطين طعنة لشعبنا وقدسنا وأقصانا، ستبقى فلسطين كاشفة العورات ترفع من ينصرها وتسقط من يخذلها".

وأضاف: "الصمت العربي والإسلامي عن هذه الاتفاقات والارتماء في حضن الصهيوني المجرم المحتل شراكة في خذلان فلسطين وشعبنا، من لم ينصر فلسطين يوما برصاصة ليخجل من نفسه وهو يصف خضوعه لأراذل الخلق وشذاذ الآفاق بأنه اتفاق سلام وكأنه حارب لأجل فلسطين"، على حد تعبيره.