دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تعليقا على اتفاق "تطبيع العلاقات" بين إسرائيل والإمارات، أن إسرائيل "حصلت على مكافأة" على عدم الإفصاح علانية عما تفعله في الفلسطينيين.

وقالت عشراوي، عبر حسابها على تويتر: "تم مكافأة إسرائيل على عدم إعلانها صراحة عما تفعله في فلسطين بشكل غير شرعي منذ بدء الاحتلال، والإمارات صرحت علانية باتفاقياتها السرية وتطبيعها مع إسرائيل، من فضلكم لا تقدموا لنا الجميل".

وكان البيان المشترك الذي نشره ترامب حول الاتفاق بين إسرائيل والإمارات أكد أنه تم الاتفاق على تجميد قرار إسرائيل بضم أراض من الضفة الغربية.

وقالت عشراوي في تغريدة أخرى، تعليقا على تغريدة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد عن الاتفاق مع إسرائيل: "أتمنى ألا تمر أبدا بتجربة عذاب سرقة بلدك، وألا تشعر أبدا بألم الحياة في الأسر تحت الاحتلال، وألا تشهد أبدا دمار منزل ومقتل أحبائك، وألا يتم بيعك من قبل (أصدقائك)"، على حد تعبيرها.